«واوان الدولية» لبناء الأجسام أبريل المقبل

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وسلسلة متاجر «واوان بروتين» للمكملات الغذائية عن تنظيم بطولة رأس الخيمة «واوان الدولية المفتوحة لبناء الأجسام» وذلك خلال شهر أبريل من العام المقبل على أن تقام في رأس الخيمة، وتم التوقيع على اتفاقية إقامة البطولة في المؤتمر الذي أقيم في مقر الاتحاد في دبي بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وعادل واوان الشمري مؤسس ورئيس مجلس إدارة سلسلة متاجر واوان بروتين للمكملات الغذائية.

ورحب الشيخ عبدالله الشرقي بإقامة البطولة في رأس الخيمة لما تضمه من بنى تحتية مميزة، مؤكداً أن اتحاد بناء الأجسام لن يألو جهداً من خلال فريق عمله بدعم تنظيم مميز يليق وقيمة ومكانة البطولة.

وأكد عادل واوان أن البطولة ستكون الأغلى من ناحية جوائزها وتبلغ 350 ألف درهم منها مئة ألف درهم لبطل الأبطال في كل من الفيزيك وبناء الأجسام وجوائز نقدية عالية لكل من أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، مبيناً أن البطولة ستحظى بتغطية إعلامية مميزة تليق باسم دولة الإمارات التي اختارها مكاناً لبطولته لمكانتها في بناء الأجسام على مستوى العالم، وأن تكون في رأس الخيمة تزامناً مع اختيارها عاصمة السياحة العربية.

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