طائرة عجمان تحلق في سماء العين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

فاز عجمان على العين 3 - 1، في الجولة الثانية من الدوري العام للكرة الطائرة للرجال، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، وتوقف رصيد العين عند 3 نقاط.

وفاز شباب الأهلي على حتا 3 - 2، ليضع «فرسان دبي» أول نقطتين في رصيدهم، فيما نال حتا نقطته الأولى هذا الموسم، بعدما تم تأجيل مباراته في الجولة الأولى مع بني ياس، بسبب ظهور حالة فيروس كورونا إيجابية بين لاعبي الفريقين.

كما شهدت الجولة نفسها، فوز النصر على الجزيرة 3 - 1، ليرفع «العميد» رصيده إلى 6 نقاط، وتجمد رصيد الجزيرة عند نقطة واحدة، وفاز بني ياس على الظفرة 3 - 0، ليحصل على أول 3 نقاط في رصيده، في حين ظل رصيد الظفرة دون أي نقاط، وفاز الوصل على الوحدة 3 - 1، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، وظل رصيد الوحدة خالي من النقاط.

وتشهد انطلاقة الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل، 3 مباريات تجمع حتا مع الجزيرة والنصر مع العين وبني ياس مع شباب الأهلي، وتختتم الجولة السبت القادم، بمباراتي عجمان مع الوصل والوحدة مع الظفرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز