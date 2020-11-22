تحدي دبي للياقة يخصّص للأطفال أنشطة للمحافظة على لياقتهم

المصدر: البيان الإلكتروني

يهدف تحدي دبي للياقة في الكثير من فعالياته وأنشطته لهذا العام إلى تحفيز الأطفال على تبنّي نمط حياة أكثر صحة وسعادة، وذلك انطلاقاً من أهمية الدور الذي تؤديه المدارس في ترسيخ العادات الصحية السليمة في أذهان جيل المستقبل. وقد حظي التحدي بمشاركة طلابية واسعة من أكثر عن 620 ألف طفل من كافة الأعمار والقدرات من 600 مدرسة في دولة الإمارات، في خطوة تعكس الحرص الكبير على تعزيز أسباب السعادة بين الجميع وخاصة بين الأطفال.

ويستمر برنامج الفعاليات الافتراضية والأنشطة الرياضية العائلية المجانية طوال الشهر، حيث يتيح للمعلمين وذوي الطلبة فرصة المشاركة في الحصص التدريبية والاستفادة من محتوى متوفر إلكترونياً يقدم لهم مصادر تتعلق باللياقة يمكن الاعتماد عليها لتشجيع الأطفال على ممارسة النشاط الرياضي في قالب من المرح. ويمكن تحميل برامج الأنشطة مجاناً من الموقع الرسمي لتحدي دبي للياقة والذي يتضمن أكثر من 80 نشاطاً مخصصاً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين عامين و16 عاماً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطفال الانضمام إلى الأبطال الخارقين والشخصيات الكرتونية المفضلة لديهم وتطبيق تمارين الرقص والرياضة السهلة المتوفرة إلكترونياً.

وقال سعادة الدكتور عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي:" أظهرت الظروف الاستثنائية العام الحالي - أكثر من أي وقت مضى - أهمية أن نكون بصحة ونشاط، من أجل أنفسنا والمحيطين بنا، كما منحتنا تجاربنا خلال العام الحالي الفرصة للانتباه أكثر إلى جودة حياتنا، وإدراك قيمتها وأهميتها في حياتنا بقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء".

وأضاف: "إن مشاركتنا مع طلبتنا ومعلمينا وأولياء الأمور في التحدي على مدى 30 دقيقة كل يوم ولمدة 30 يوماً يعزز من جودة حياتنا معاً كأفراد، وأبرز قدرتنا على ممارسة التمارين والأنشطة الرياضية في كل مكان وفي أي وقت، كونه منح لنا فرص متجددة لحشد طاقاتنا بكل نشاط وحيوية، وبوسائل وطرق متنوعة تتسم بالمرونة والإبداع، وساعد بخلق صداقات جديدة."

واختتم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي قائلاً: "نشكر فريق دبي للسياحة على جهودهم المبذولة في حشد طاقاتنا معاً كأفراد ومؤسسات لعيش تجربة مختلفة مع تحدي دبي للياقة، والعمل معاً من أجل نشر السعادة والمرح في مختلف مناطق دبي."

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يأتي النشاط البدني بالنسبة للأطفال والشباب على قدر كبير من الأهمية، خصوصاً في تلك المرحلة العمرية التي تشهد فترة النمو والتكوين الجسدي والعقلي وبناء الشخصية، وتعد الأنشطة والتمارين الرياضية ضرورية لإلهامهم ومساعدتهم على تبني أسلوب حياة صحي على المدى الطويل. ويقدم تحدي دبي للياقة الفرصة لأولياء الأمور والمعلمين لتشجيع الأطفال واليافعين على تحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال تواجدهم في المنازل وجعل ممارسة النشاط الرياضي واللياقة البدنية فقرة يومية ممتعة مرحة."

وأضاف الخاجة قائلاً: "تعد المدرسة في أغلب الأحيان هي المكان الأول التي يحصل فيه الأطفال واليافعين على التوجيهات والإرشادات لممارسة الرياضة واللياقة البدنية بشكل منتظم. وهي ذات القاعدة التي بنينا عليها فهمنا وحفزنا لتقديم هذه المبادرة في إطار تحدي دبي للياقة لتشجيع الطلبة على المشاركة في برامج اللياقة البدنية ضمن بيئة آمنة لهم ولعائلاتهم. وكذلك تعظيم الاستفادة من وقتهم خلال تواجدهم في المنزل وإضافة المزيد من المتعة والمرح للتعلم عن بعد. والهدف الأسمى من هذه المبادرة هو المساهمة في إنشاء مجتمع متواصل وإيجابي حيث تتوفر للجميع فرصة اكتشاف قدراته وتحقيق أهدافه."

ويمكن للأطفال ممارسة الرياضة من خلال التمارين المتاحة افتراضياً عبر الإنترنت، حيث يمكنهم الاختيار من بين مجموعة واسعة من التمارين المجانية المناسبة لكل أفراد الأسرة، ومن بينها مقاطع فيديو وتمارين حصرية من "بي جاي ماسكس" والتي يتم نشر حلقات جديدة منها أسبوعياً طيلة فترة تحدي دبي للياقة، أو تمارين مسلية لشخصياتكم المفضّلة في آي إم جي عالم من المغامرات، أو التمارين الموسيقية لـBorn to Move Les Mills. كما تتوفر للأطفال أيضاً تمارين FIFA وEA التي تتضمن أنشطة وحيلاً أعدّها كوتارو توكودا، أصغر بطل كرة قدم حرة. بالإضافة إلى تمارين خاصة على أنغام الموسيقى مع بابا سنفور وسنفور المفكّر وسنفورة وسنفور في موشنجيت دبي.

وتتضمن قرى اللياقة هذا العام أنشطة تلائم الجميع بمختلف اهتماماتهم وتتيح لهم تخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارسة الرياضة. توجّهوا الى قرية ماي دبي في فستيفال سيتي مول للياقة لخوض مغامرات شيّقة في القوس والقفز على منصات إضافة إلى الرحلتين السريعتين وركوب الدراجات الهوائية على مسار متنقّل هو الأكبر في المنطقة. يمكنكم أيضاً زيارة قرية موانئ دبي العالمية في كايت بيتش للياقة التي تضم خمس عشرة منطقة مختلفة تقدم مجموعة أنشطة مسلية كتمارين القفز على المنصة في "فيتبيت ريباوندر" أو إلى منطقة Teen Fit للمشاركة في معسكرات التدريب وحصص الرقص والتدريب الوظيفي. هذا بالإضافة الى "مخيّم الأطفال" الذي يمكن للمشاركين فيه خوض تحديات التسلق. اقضوا نهاراً ممتعاً في الحديقة في قرية بنك الإمارات دبي الوطني في الخوانيج للياقة واختاروا ما يناسبكم من أنشطة تقام يومياً على مسرح اللياقة برعاية طيران الإمارات إلى جانب الحصص الجماعية والتمارين المتاحة للجميع في المنطقة العائلية للياقة برعاية غرفة دبي، ومنطقة Skill & Play للأطفال التي تتضمن معسكرات تدريب مخصصة للصغار وتمارين مسلية أخرى مثل تسلّق الجدران واجتياز المسارات التي تتخلّلها عوائق.

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