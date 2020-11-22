40 دراجاً إماراتياً يتأهلون إلى «بطولة السلم»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تأهل 40 دراجاً مواطناً إلى «بطولة السلم» أول السباقات الرسمية المحلية لهذا الموسم والتي يعتبر الاشتراك به حلم كل الدراجين الإماراتيين والمقيمين الهواة على مستوى الدولة، وأحرز المركز الأول سلطان الجهوري، تلاه في المركز الثاني ماجد خلفان الجهوري، وحل ثالثاً بطي المهيري.

جرى السباق في مدينة الحمرية بتنظيم اتحاد الإمارات للدراجات وبدعم مجلس الشارقة الرياضي، وذلك بالتعاون مع شرطة الشارقة، وبلدية مدينة الحمرية ونادي الحمرية .

وتوج منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية أبطال السباق التأهيلي، وأشاد رئيس الاتحاد بنجاح السباق وبكافة الجهود التنظيمية لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي التي كانت وراء النجاح الكبير للحدث مشيداً في الوقت نفسه بالجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المتعاونة التي ساهمت في النجاح.

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