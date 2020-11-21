دولياك بطل «واقف محترفين» والملا «نجم الاستعراض» في الدراجات المائية

المصدر: أبوظبي - وام

سجلت الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للدراجات المائية على شاطئ جزيرة الحديريات في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، مشاركة 52 دراجة، وهو رقم فاق التوقعات، وحقق الفوز في فئة «واقف جي بي 1»، ستيفان دولياك، وحل ثانياً عمر عبد الله راشد، يليه راشد السويدي، وحقق راشد الملا نجومية فئة الحركات الاستعراضية، وحل ثانياً عبد الجليل علي، ثم محمد الهاملي، وفاز بفئة «جالس محترفين» خليفة بالسلاح، وحل ثانياً أبو بكر المري، يليه محمد محسن، وحقق عامر حوير المركز الأول، في فئة «جالس جي بي 3»، يليه جمال الجناحي، ثم سالم اليافعي، وفاز بفئة «جالس جي بي 2»، الدراج الواعد سلمان يونس العوضي، وحل ثانياً مانع المرزوقي، يليه خالد المازمي، وفي فئة كبار المتسابقين، تألق محمد المري محرزاً المركز الأول، يليه حريز المر بن حريز، ثم غانم المري.

تهنئة

وهنأ سالم الرميثي مدير عام نادي أبوطبي الدولي للرياضات البحرية، الفائزين في كل فئات السباق والمنافسة، والذين رسموا لوحة النجاح للمسابقة على شاطئ الحديريات، وقال: نجحنا في تسجيل جولة جديدة، في ظل ظروف جائحة «كورونا»، وساهم شاطئ الحديريات بروعته وجاهزيته في نجاح البطولة، وسيكون هذا المكان نقطة انطلاقة قوية لإقامة سباقات أخرى، ومنافسات وبطولات رياضية تنعش الجانب السياحي في أبوظبي.

التزام

وثمّن الرميثي التزام المتسابقين بالمنافسة وقوانينها، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن أكبر دليل نجاح للسباق الكبير من الناحية الفنية، هو عدم ارتفاع العلم الأصفر في أي مرحلة، وانعدام الحوادث في السباق، وعدم وجود أخطاء من المتسابقين، بما ساهم في خروج البطولة في أحسن صورة.

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