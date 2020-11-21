اجواء تنافسية مثيرة في كاياك دبي لصيد الأسماك

المصدر: دبي -البيان الرياضي

نظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك وذلك للمرة الأولى بالتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة (30 *30) وضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي البحري 2020-2021.

وحظيت البطولة برعاية عدد من المؤسسات والشركات التي تقدم الدعم للحدث من بينها الوطنية مارين وري مارين وماوي كاياك شوب ودالتون كاستوم رودز واتش كيو ادفننشر وميجور كرافت وشيمانو وباراكودا التي قدمت هدايا قيمة للفائزين مع نهاية الحدث بينما تم رصد جوائز مالية من قبل النادي لهذه الفئات إضافة إلى جوائز لأكبر سمكة وزنا للقوارب الكهربائية وجوائز أخرى لفئة السيدات في قوارب كاياك.

وشهدت البطولة التي جمعت العديد من محبي هواية صيد الأسماك بقوارب الكاياك تنافسا ساخنا على المراكز الثلاثة الأولى في فئات اسماك الكنعد (كينيغ فيش) والسكل (كوبيا) والزريدي (غولدن ترافيلي) والضلع (كوين) والجد (الباراكودا)

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