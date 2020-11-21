«ميلان» تخطف ناموس الثنايا في تمهيدي الوثبة للهجن

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

توّجت «ميلان» لفرج بن حمودة الظاهري بلقب أول أشواط الثنايا، في افتتاح منافسات الأسبوع الثاني عشر من السباقات التمهيدية لموسم سباقات الهجن 2020-2021 التي أقيمت، أمس، بأبوظبي.

وتنافست المطايا المشاركة خلال 16 شوطاً لمسافة 8 كلم، في الميدان الغربي للهجن بالوثبة، وسط مشاركة عدد كبير من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وانتزعت «ميلان» لقب الشوط الأول للثنايا الأبكار المحليات، فيما خطفت «إنذار» لسالم المهيري لقب الشوط الثاني للأبكار المهجنات مسجلة أفضل توقيت زمني لسن الثنايا.

ونجح «مرموق» لسالم بن ثعلوب الدرعي في انتزاع ناموس الشوط الثالث، للجعدان المحليات، بينما توج «الحذر» لمبارك بن نصرة العامري بالشوط الرابع للجعدان المهجنات.

وأهدت «متعبة» شعار فرج بن حمودة العامري، ناموس الشوط الخامس، وتوجت «شوشرة»، وأهدت مالكها سالم بن عمان المهيري النقطة الثانية، بعد تفوقها على منافساتها في الشوط السادس.

واستطاع «الحذر» لمحمد أحمد سعيد لمبارك، الفوز بناموس الشوط السابع، بينما ذهب ناموس الشوط الثامن إلى «هداد» لمالكه سلطان بن كشيم الشامسي.

وتوجت «اليمامة» بناموس الشوط التاسع وأهدت مالكها فرج بن حمودة العامري النقطة الثالثة، وفي عاشر الأشواط، كان الفوز من نصيب، «ملوح» لمبارك بن نصرة العامري.

ومن الشوط الحادي عشر حتى الشوط السادس عشر، فازت «زاهية» لسعيد الكتبي، و«اليمامة» لمكتوم الكتبي بالشوط الثاني عشر، وفاز «غازي» لسالم الدرعي بناموس الشوط الثالث عشر، و«الفايز» لمبارك الخييلي بالشوط الرابع عشر، و«الظبية» لمبارك الخييلي بالشوط الخامس عشر، وفي آخر الأشواط فازت «الخوارة» لحميد الشامسي.

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