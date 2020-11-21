100 مشارك في كاياك دبي لصيد الأسماك اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك، التي ينظمها النادي بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي للمرة الأولى بالتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة «30 *30» ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي البحري 2020 - 2021.

فئات

وحددت اللجنة المنظمة للحدث الفئات التي سيتم التنافس عليها وهي صيد أسماك الكنعد «كينغ فيش» والسكل «كوبيا» والزريدي «غولدن ترافيلي» والضلع «كوين» والجد «الباراكودا»، وسيتم احتساب النتائج حسب أكبر معدل وزن لكل مشارك.

وسجلت بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك إقبالاً كبيراً من محبي هواية صيد الأسماك، حيث وصل العدد يوم - الخميس - إلى نحو 100 متسابق ومتسابقة سوف يبحرون في شواطئ دبي بحثاً عن صيد ثمين من أجل المنافسة على المراكز الأولى.

وكان من المقرر أن تنطلق منافسات البطولة قبل 24 ساعة، لكن حالة البحر دفعت اللجنة المنظمة إلى تأجيلها يوماً واقتصار المنافسات على يوم واحد على أن يتم تكريم الفائزين في احتفال خاص ينظمه النادي لاحقاً.

تجهيزات

وأعلن هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية اكتمال كل التجهيزات لانطلاقة الحدث اليوم بداية من الخامسة والنصف فجر اليوم بموعد التجمع واستلام أرقام المشاركة والانطلاق فيما بعد عند الساعة السادسة صباحاً.

ورحب القمزي بجميع المشاركين في الحدث الذي ينظمه النادي للمرة الأولى ضمن روزنامة الفعاليات الموسمية، وذلك خلال الاجتماع التنويري الذي انعقد أول من أمس بتقنية الاتصال المرئي، وأكد أن اللجنة المنظمة تعمل على تحقيق سلامة جميع المشاركين، لذلك اضطرت لتقليص فترة البطولة إلى يوم واحد بسبب الأحوال الجوية.

وأكد أن اللجنة المنظمة وفرت لجميع المشاركين فرصة إيصال صيدهم إلى نقطة واحدة في جميرا الأولى على أن يكون خلال فترتي التسليم الصباحية والمسائية اليوم فيما قررت اللجنة المنظمة إرجاء التتويج وإعلان النتائج النهائية إلى يوم يحدد فيما بعد.

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