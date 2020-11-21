دبي تنبض بالتحدي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبّر المشاركون في تحدي دبي للدراجات الهوائية عن سعادتهم بالتواجد ضمن الفعالية، ووجهوا الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الذي أطلق تحدي دبي للياقة، ومبادة تحدي دبي للدراجات الهوائية، وأكدت اللاعبة شيخة الشيبة أنها جاءت من البحرين لتكون جزءاً من هذه المبادرة الفريدة من نوعها والتي تحفز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، وتعتبر شيخة الشيبة رمزاً للإرادة والطموح، وبالرغم من فقدانها يدها اليمنى وعمرها عامان إلا أنها استطاعت تحقيق ذاتها في عالمي الرياضة والأعمال.

وقالت اللاعبة البحرينية المتخصصة في سباقات الترايثلون والملقّبة بالمرأة الحديدية: جئت إلى دبي من أجل المشاركة في التحدي، وأشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على هذه المبادرة الجميلة، التي أتاحت لي فرصة قيادة الدراجة في شارع الشيخ زايد.

وأضافت: دبي مدينة تنبض بالحياة والنشاط، وإطلاق مثل هذه المبادرات المجتمعية أمر رائع، وشخصياً تعودت على المشاركة في العديد من الفعاليات فيها، حيث شاركت في مسابقة الرجل الحديدي وعدة سباقات أخرى.

تجربة رائعة

وأوضحت صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية، أن تجربة قيادة الدراجة على شارع الشيخ زايد كانت رائعة في أجواء حماسية، مشيرة إلى أن الفعالية فكرة رائدة لتشجيع الناس على ممارسة الرياضة، كما تساهم في نشر ثقافة ركوب الدراجة الهوائية بين أفراد المجتمع.

وأكد سلطان أحمد السويدي أنه سعيد بالمشاركة في التحدي الذي جاء منظماً بشكل احترافي، وهو ما أثنى عليه المشاركون، موضحاً أن تحدي دبي للياقة يحقق النجاح ويشهد زيادة في عدد المشاركين بفضل الأفكار المبتكرة.

وقال الهندي سمير غاندي، المقيم منذ سنوات في دبي، إنه من محبي رياضة الدراجات الهوائية ويمارسها باستمرار في مضامير مختلفة في دبي، لكن حلمه كان قيادة الدراجة على شارع الشيخ زايد وهو ما تحقق بفضل تحدي دبي للدراجات الهوائية، وصرح مشارك هندي آخر يدعى عباس أن الفعالية جاءت مثيرة مليئة بالحماس في طقس جميل، واصفاً التحدي بالمبادرة الرائعة.

تنظيم

تولت «دبي للسياحة» تنظيم «تحدي دبي للدراجات الهوائية» بالتعاون مع «مجلس دبي الرياضي» وتشمل قائمة الشركاء «موانئ دبي العالمية» إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني، واتصالات، وماي دبي، بالإضافة إلى شبكة الإذاعة العربية، وضمان، وإعمار، وشيلد الشرق الأوسط، وطلبات، فيما تضم قائمة شركاء القطاع الحكومي كلاً من: لجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الطرق والمواصلات.

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