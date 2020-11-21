«الشارقة لكرة اليد».. إنجازات وأرقام قياسية

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

حقق فريق كرة اليد بنادي الشارقة أرقاماً قياسية متميزة هذا الموسم، كان ختامها أول من أمس بحصد لقب كأس رئيس الدولة على حساب شباب الأهلي، كما فاز من قبل ببطولة السوبر المحلي وبطولة الدوري العام بدون خسارة، إلى جانب بطولة السوبر الخليجي، والمركز الثالث آسيوياً.

وأهدى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي فوز الشارقة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي، والثامنة في تاريخ مشواره بالبطولة، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً للدور الكبير والدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه للنادي ولاعبيه.

مع توجيه الشكر والعرفان والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وإلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لمتابعتهم ودعمهم المستمر لأبنائهم في نادي الشارقة الرياضي.

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