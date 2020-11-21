حمدان بن محمد يتقدَّم أكثر من 20 ألف مشارك في تحدي دبي للدراجات الهوائية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تقدَّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، أكثر من 20 ألف مشارك في تحدي دبي للدراجات الهوائية مع انطلاقة الحدث المُقام ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة 2020» وذلك للمرة الأولى، وتحوّل شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح بطول 14 كيلومتراً لراكبي الدراجات الهوائية، وسط أجواء الفرحة والحماس، ولأول مرة تم تخصيص شارع الشيخ زايد بالاتجاهين لراكبي الدراجات الهوائية.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بمستوى الإقبال على التحدي، وهو ما يعكس درجة عالية من وعي المجتمع بقيمة الرياضة وأهمية ممارستها، ويبرز إدراك أفراده أن الرياضة مطلب مهم من متطلبات الحياة الصحية ولا يمكن اعتبارها شكلاً من الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.

وجدد سموه الدعوة لجميع أفراد المجتمع لاتخاذ الرياضة أسلوب حياة وحتى إن كانت في أبسط أشكالها، نظراً لما يشكله الحفاظ على ممارسة النشاط البدني من أهمية في الحفاظ على مجتمع صحي وحيوي وقادر على العطاء، فيما وجه سموه الشكر للقائمين على الحدث لما جاء عليه من تنظيم جيد، وكذلك لكل من ساهم في إنجاح هذا التحدي في أولى دوراته.

وأكد سموه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن أكثر من 20 ألفاً شاركوا في تحدي دبي للدراجات الهوائية، وقال سموه: «شكراً لكل فرد منكم على الروح الإيجابية، هذه هي دبي النابضة بالحياة والحيوية والنشاط لا تعرف سوى روح التحدي والنظر للمستقبل».

تلبية الدعوة

وانطلق التحدي عند الخامسة فجر أمس عبر مسارين، امتد الأول لمسافة 14 كيلومتراً على طول شارع الشيخ زايد، بينما التف المسار الثاني، والذي تم تخصيصه للعائلات، حول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، على مسافة أربعة كيلومترات، وشهد التحدي إقبالاً كبيراً تلبية للدعوة التي وجهها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأسبوع الماضي للانضمام إليه في أول تحدٍ للدراجات الهوائية في دبي، حيث استقطب الحدث مشاركة دراجين دوليين والكثير من الأندية الرياضية في دبي، علاوة على مشاركة مجتمعية واسعة، تمثلت في إقبال ضخم من كافة الجنسيات وجميع الأعمار ومختلف مستويات اللياقة البدنية، ناهز 20 ألف مشارك، فيما حرصت العائلات على اصطحاب الأطفال من سن خمس سنوات وأكبر، ضمن أجواء مفعمة بالحيوية والإيجابية، وكان من اللافت حرص أصحاب الهمم على المشاركة، إذ انضموا بدورهم بأعداد كبيرة إلى هذا الحدث الرياضي المهم، وشاركوا في ركوب الدراجات المجهزة حول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد. وشهد السباق التزام الجميع بكافة التدابير الاحترازية، حيث تم مراقبة السرعة على طول مساري التحدي، ومراقبة الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي.

نجوم

وشهد التحدي مشاركة عدد من مديري وأمناء الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية بدبي، يتقدمهم مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إضافة إلى مجموعة من نجوم كرة القدم العالمية السابقين من بينهم والتر زينغا، حارس مرمى منتخب إيطاليا وإنتر ميلان، ولويس فيغو نجم منتخب البرتغال وريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان، وكارليس بويول لاعب منتخب إسبانيا وبرشلونة، وإيريك أبيدال لاعب منتخب فرنسا وبرشلونة، ومكائيل سيلفستر لاعب منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد وأرسنال وإنتر ميلان، ونجوم آخرون.

وجاءت المشاركة الكبيرة والواسعة من مختلف فئات المجتمع والجنسيات وكبار نجوم كرة القدم العالمية، تأكيداً على دعم هذه الفعالية الأولى من نوعها، وما تحمله من قيم مجتمعية تهدف لتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

فرصة

ومنح التحدي فرصة لعشاق ركوب الدراجات الهوائية لمشاهدة مجموعة من أهم معالم مدينة دبي الموزعة على طول مضمار التحدي على شارع الشيخ زايد ومنها، أبراج الإمارات، ومتحف المستقبل، ومركز دبي التجاري العالمي، إضافة إلى سوق البحار وبرج خليفة ودبي أوبرا ونافورة دبي المتواجدة على طول المسار المخصص للعائلات. وحقق الحدث نجاحاً كبيراً بدعم مميز من شبكة الشركاء المحليين، من القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق رؤية دبي، والتشجيع على تبنّي أسلوب حياة صحي. وانضمت الهيئات الحكومية والمدارس والمؤسسات التعليمية إلى المشاركين في الفعالية مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ما يدل على التزام دبي بتوفير بيئة آمنة أثناء ممارسة الأنشطة البدنية.

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