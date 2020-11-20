دبي تجمع نجوم الكرة العالمية في مباراة استعراضية

المصدر: دبي-عدنان الغربي

التقى عدد من نجوم الكرة العالمية في مباراة استعراضية على هامش فعاليات تحدي دبي للياقة بمركز دبي التجاري .

وضمت القائمة الإيطالي والتر زينغا والفرنسي ايريك ابيدال والإسباني كارليس بويول والبرتغالي لويس فيغو والفرنسي ميكائيل سيلفستر والسنغالي إبراهيما با والإسباني ميشيل سلغادو والغاني سولي مونتاري الهولندي كلاريس سيدورف ومواطنه باتريك كلوفيرت.

وشارك في المباراة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس وعمران الجسمي مدير العلاقات الدولية بالمجلس

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