مباشر .. انطلاق فعاليات «تحدي دبي للدراجات الهوائية»

المصدر: دبي – عدنان الغربي

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، انطلق صباح اليوم في دبي «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة 2020 ، حيث تحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح لركوب الدراجات الهوائية، وسط مشاركة الآلاف، من كافة الجنسيات والأعمار.

ويشمل مسار تحدي دبي للدراجات الهوائية، العديد من المعالم السياحية في دبي، مثل برج خليفة، أطول مبنى وناطحة سحاب في العالم ، ومتحف المستقبل «الذي يعد من أكثر المباني تطوراً في العالم، بدءاً من تصميمه الفريد، وصولاً لاستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات الإنشاء»، والخليج التجاري ،وقناة دبي المائية.

ويقدم «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، الفرصة للعائلات، للمشاركة في مسار بطول 4 كيلومترات، يلتفّ حول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد في وسط مدينة دبي، أما المسار الثاني المفتوح، فيمتد بطول 14 كيلومتراً، حيث سيكون شارع الشيخ زايد مفتوحاً بالاتجاهين لراكبي الدراجات فقط، للمرة الأولى على الإطلاق، ويمكن للمشاركين وأصحاب الهمم، الانطلاق على المسارين بالسرعة التي تناسبهم، وفي التوقيت المفضل لديهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز