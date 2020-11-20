تحـدي دبي للدراجات يخطف الأنظار اليوم

المصدر: دبي- عدنان الغربي

يخطف تحدي الدراجات الهوائية، الأول من نوعه، الأنظار في دبي صباح اليوم، حيث سيتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح لركوب الدراجات الهوائية، وسط توقعات بتجاوز عدد المشاركين الآلاف، من كافة الجنسيات والأعمار، وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وجّه بتنظيم «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة 2020، ودعا أفراد المجتمع من جميع الأعمار، وعلى مختلف مستويات لياقتهم البدنية، للمشاركة فيه.

ويشمل مسار تحدي دبي للدراجات الهوائية، العديد من المعالم السياحية في دبي، مثل برج خليفة، أطول مبنى وناطحة سحاب في العالم ،ومتحف المستقبل «الذي يعد من أكثر المباني تطوراً في العالم، بدءاً من تصميمه الفريد، وصولاً لاستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات الإنشاء»، والخليج التجاري ،وقناة دبي المائية.

ويقدم «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، الفرصة للعائلات، للمشاركة في مسار بطول 4 كيلومترات، يلتفّ حول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد في وسط مدينة دبي، أما المسار الثاني المفتوح، فيمتد بطول 14 كيلومتراً، حيث سيكون شارع الشيخ زايد مفتوحاً بالاتجاهين لراكبي الدراجات فقط، للمرة الأولى على الإطلاق، ويمكن للمشاركين وأصحاب الهمم، الانطلاق على المسارين بالسرعة التي تناسبهم، وفي التوقيت المفضل لديهم.

مراقبة

وستتم مراقبة السرعة على طول مساري تحدي دبي للدراجات الهوائية، لضمان سلامة المشاركين، مع الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي.. كما يمنع المشاركون من حمل حقائب الظهر، وستتوفر محطات لتقديم مياه الشرب في نقاط محددة، بالتعاون مع شركة «ماي دبي»، كما تتوفر مواقف مجانية للسيارات، وسيتم إرسال المعلومات المتعلقة بمواقف السيارات للمشاركين قبل الفعالية، ويجب وضع الدراجات داخل السيارة، أو تعليقها بها من الخلف بشكل آمن وتمّ تخصيص مواقف لأصحاب الهمم في فندق سويس المروج وسط مدينة دبي.

إجراءات

ووضعت اللجنة المنظمة لتحدي دبي للدراجات الهوائية، جملة من الإجراءات والشروط الواجب التقيد بها من جميع المشاركين، لضمان سلامتهم،ويجب على المشاركين استلام شعار ورقم المشاركة الخاص بهم، وإظهار رمز «كيو آر» الخاص بكل مشارك ، ويتم إرسال رسالة، تتضمن مكان موقف سيارة المشاركة، ونقطة البداية الخاصة به على البريد الإلكتروني.

مشاركة الأطفال

يجب أن يكون عمر الأطفال ما يزيد على 5 سنوات للاشتراك في المسار العائلي، ويسمح بوجود مقاعد للأطفال على الدراجات، إذا كان الأطفال يرتدون خوذة، ويجب على الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 13 عاماً، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ولن يتم السماح بارتداء حقائب ظهر أثناء القيادة على الطريق، ويجب ارتداء أحذية رياضية مربوطة بإحكام، والتأكد من حالة الدراجات وجودتها، ولن يسمح بالدراجات الآلية أو الكهربائية على الطريق، كما أنه مطلوب من كل مشارك، إحضار دراجته الخاصة، وارتداء خوذة، والالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأوقات.

شركاء

الجدير بالذكر، أن «دبي للسياحة»، تنظم «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، بالتعاون مع «مجلس دبي الرياضي»، فيما تشمل قائمة الشركاء «موانئ دبي العالمية»، إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني، و«اتصالات» و«ماي دبي»، بالإضافة إلى شبكة الإذاعة العربية، و«ضمان» وإعمار و«شيلد الشرق الأوسط» و«طلبات»،وتضم قائمة شركاء القطاع الحكومي، كلاً من لجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الطرق والمواصلات.

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