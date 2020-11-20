جولات المشي لاكتشاف دبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تستمر فعاليات الدورة الرابعة من تحدي دبي للياقة بأنشطة متنوعة في الأسبوع الرابع من خلال توفير طرق مختلفة لسكان المدينة لتعزيز نشاطهم والارتقاء بمستوى لياقتهم وينظم التحدي فعاليات وأنشطة رياضية على مستوى دبي تستمر حتى 28 نوفمبر لتسهّل على الجميع اتباع نمط حياة أكثر صحة، وتمنح «جولات المشي والجري في«تحدي دبي للياقة» فرصة استكشاف مدينة دبي وممارسة الرياضة في آن واحد، وتُنظم الجولات المجانية برفقة مرشد يومياً بالشراكة مع«أرابيان أدفنشرز» والعلامة التجارية الرياضية ASICS وتتيح مشاهدة المعالم الشهيرة التي تحتضنها دبي القديمة و«داون تاون دبي» وجميرا من منظور فريد،ويمكن للجميع، من هواة الهرولة ومحبي الجري الاختيار من بين 3 مسارات متنوعة: جولة الـ3 كلم بدون مرشد عبر حي الفهيدي التاريخي ومنطقة خور دبي، وجولة الـ5 كيلومترات في«داون تاون دبي» ، والجولة الشاطئية على طول شاطئ جميرا لمسافة 10 كيلومترات.

ويمكن للمشاركين في التحدي رصد تقدّمهم يومياً من خلال خاصية«Log Your 30» الجديدة على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني لتحدي دبي للياقة، وتحديد الأيام التي مارسوا فيها الرياضة والحصول على شارات الإنجازات وتشاركها.

ويدعو تحدي دبي للياقة أفراد المجتمع للاستعداد لأكبر فعالية للجري في دبي 27 الجاري، سواء المبتدئين في مجال الركض أو الذين يتطلعون لتحسين قدراتهم على التحمل.

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