أول السباقات التأهيلية لموسم الدراجات في الحمرية غداً

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ينظم اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية أول السباقات التأهيلية للموسم الرياضي الجديد في منطقة الحمرية بالشارقة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي يومي الغد والسبت المقبل، وذلك ضمن خطة المجلس المعتمدة وعودة الأنشطة والفعاليات الرياضية والمجتمعية لتحقيق الأهداف المرجوة ودعم الرياضة وجعلها أسلوب حياة لكل فرد في المجتمع.

حيث ستكون أول السباقات التأهيلية لفئة الهواة «المواطنين» غداً في السابعة ونصف صباحاً، ومؤهل السباق الأول للموسم الجديد ببطولة سيح السلم، حيث تبلغ مسافة السباق 90 كلم وتقسم إلى ست لفات، فيما سيتم اختيار أول 40 متسابقاً على خط الوصول للتأهل إلى السباق الأول بالموسم الجديد في ديسمبر المقبل، أما السباق التأهيلي الثاني يوم السبت المقبل، فأيضاً في السابعة ونصف صباحاً وهو مخصص لفئة المقيمين والأندية على أن يكون مؤهلاً للسباق الثاني واختيار 15 متسابقاً من لاعبي الأندية و15 متسابقاً من اللاعبين المقيمين للتأهل للسباق الثاني في الموسم الجديد.

وأشار عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أنه تم اختيار الحمرية لموقعها الاستراتيجي ووجود المساحات الكافية لتنظيم مثل هذه السباقات، كما تأتي هذه السباقات من واقع دور المجلس في استقبال الأحداث الرياضية بالإمارة وتشجيع الفعاليات لمشاركة مختلف فئات المجتمع، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، والدعم اللامحدود للمجلس وأنديته وكل المبادرات والأحداث الرياضية بالإمارة. وأضاف الحزامي: نرحب بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات، حيث تعتبر انطلاق السباقات التأهيلية من الإمارة الباسمة كحدث رياضي ومجتمعي يضفي أهمية ومكانة للإمارة الباسمة.

وبدوره، تقدم منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي، قائلاً: «أشكر المجلس، على جهودهم في الرياضة بشكل عام ورياضة الدراجات بشكل خاص، حيث يعتبر المجلس الداعم الأول للحركة الرياضية في الإمارة الباسمة».

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