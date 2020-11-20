بحث الاستعدادات لـ«ترايثلون دبي للسيدات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بحثت اللجنة المنظمة لـ«ترايثلون دبي للسيدات»، الاستعدادات لتنظيم الحدث الأول من نوعه في المنطقة، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمه المجلس بالتعاون مع نادي دبي للسيدات يوم الجمعة المقبل في شارع جميرا، ويتضمن ثلاث رياضات هي: السباحة، الدراجات الهوائية، والجري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر نادي دبي للسيدات، بحضور ممثلين من مجلس دبي الرياضي ونادي دبي للسيدات وشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وتم خلال الاجتماع استعراض مسارات سباق السباحة والدراجات الهوائية والجري، التي ستمر خلالها المتسابقات وتم مناقشة مواعيد الإشغالات الجزئية للطرق خلال مرور سباق الدراجات الهوائية، كما تم مناقشة كافة الخطط والاستعدادات لتنظيم الترايثلون، واستعرضت كل مؤسسة دورها في تأمين السباق وتوفير كافة سبل السلامة للمتسابقات المتطلبات الخاصة بالتنظيم.

وستوفر القيادة العامة لشرطة دبي موكباً لتأمين سباق الدراجات الهوائية، كما ستوفر هيئة الطرق والمواصلات كافة المعدات والمخططات اللازمة لعملية إشغال الطريق، فيما ستوفر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سيارات مجهزة لمتابعة السباق، كما سيتم توفير طاقم كامل من حراس الإنقاذ لمراقبة المتنافسات أثناء سباق السباحة، مع التأكيد على توفير الخصوصية التامة للمشاركات.

ويتضمن ترايثلون دبي للسيدات المنافسة في ثلاثة سباقات هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة.

وتنطلق منافسات السباحة من نادي دبي للسيدات، حيث تتسابق المشاركات في البحر الخاص بالنادي، وسيتم توفير طاقم كامل من المنقذات لمتابعة المشاركات أثناء سباق السباحة، ومن ثم ينتقلن إلى منافسات الدراجات الهوائية من أمام النادي في شارع جميرا، ثم ينتقلن إلى منافسات الجري بمحاذاة قناة دبي المائية.

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