رباعية لهجن العاصفة في الحول والزمول

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حققت هجن العاصفة رباعية في تحديات سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ بميدان المرموم ونالت «الشاهينية» بقيادة غياث الهلالي ناموس الشوط الأول للحول المحليات في 12:34:9 دقيقة، وتمسك الشعار الملكي لهجن العاصفة بصدارة الشوط الثاني للحول المهجنات عن طريق «الشاهينية» في 12:43:8 دقيقة،ونال «شاهين» المركز الأول في ثالث أشواط الزمول المحليات محققاً 12:57:5 دقيقة، وجاءت الرباعية لهجن العاصفة عن طريق «شاهين» وتوج بطلاً للزمول المهجنات في 13:08:4 دقيقة.

وتصدرت «شايمه» لسعيد الأحبابي الشوط الأول للحول المحليات لهجن أبناء القبائل ونالت «غزر» لعلي الظاهري لقب الشوط الثاني للحول المهجنات،وظفر «عزّام» و«سياف» لعلي المنصوري بلقبي شوطي الزمول المحليات، والزمول المهجنات.

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