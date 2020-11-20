الشارقة بطل كأس رئيس الدولة لليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تُوج فريق الشارقة أمس بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد موسم 2019 / 2020 عقب تغلبه على شباب الأهلي 26 / 19، في المباراة النهائية بصالة الوصل. وبهذا الفوز يضيف الشارقة اللقب الجديد إلى بطولتي السوبر والدوري العام، بينما اكتفى شباب الأهلي ببطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، فيما كانت بطولة كأس الإمارات من نصيب فريق العين.

قام كل من خالد المدفع الأمين العام للهيئة العامة للرياضة وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعمر البلوشي ممثل مجلس دبي الرياضي، ونبيل عاشور رئيس اتحاد اليد وعبد السلام ربيع نائب رئيس الاتحاد بتسليم الشارقة كأس البطولة والميداليات الذهبية فيما تسلم شباب الأهلي الميداليات الفضية.

أدار المباراة إسماعيل سالم وعلي جعفر، وعلى الطاولة جمعة العشر وياسر النقبي والمراقب الفني عبد الله خميس والمراقب الإداري عبد السلام ربيع.

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