الخاجة: تحدي دبي للدراجات.. حدث استثنائي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن تحدي الدراجات الهوائية سيكون حدثاً استثنائياً وسيشهد مشاركة كبيرة من مختلف الأعمار وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة، وقال: تحدي دبي للدراجات الهوائية يمثل هذا العام خطوة مهمة على طريق تحقيق هذا الإنجاز وكذلك الاحتفاء بنشاط ركوب الدراجات الهوائية الذي يعزز ثقافة المشاركة والإيجابية في المجتمع ويرتقي بالوعي العام تجاه الاستدامة البيئية ويسهم بفاعلية في رفع مستوى لياقة وصحة أفراد المجتمع.

وأوضح الخاجة أن تحدي دبي للياقة ومن خلال المشاركة القياسية التي يحققها أصبح المبادرة رقم 1 بجدارة، وسجلنا أكثر من 1.1 مليون مشارك في العام الماضي والأرقام التي نسجلها حاليا في مختلف الفعاليات تؤكد أننا على أبواب تحقيق رقم قياسي جديد سنعلن عنه رسمياً مع نهاية النسخة الرابعة، وهو ما يجعل هذه المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ،تتصدر جميع المبادرات وتغير حياة الناس باختلاف أعمارهم وجنسياتهم وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى الصحة.

وأشار الخاجة إلى أن تحدي دبي للياقة فعالية رياضية شاملة تستهدف جميع الفئات العمرية من الرجال والسيدات والأطفال وأصحاب الهمم وأن ممارسة الرياضة لمدة 30 يوما، يجعلها سلوكاً حياتياً لدى الجميع، وأن الهدف الأسمى للمبادرة ليس ممارسة النشاط البدني لمدة شهر واحد بل ترسيخ هذه الثقافة مدى الحياة، وقال : المشاركة الكبيرة التي نسجلها حاليا في التحدي تعكس شعور أفراد المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة في ظل الظروف الصحية التي أوجدتها جائحة «كورونا».

وأضاف: شهد سباق الجري العام الماضي 70 ألف شخص، وحرصنا أن نعيد التجربة هذا العام وسنضمن مشاركة كبيرة من خلال توزيع أماكن إقامة السباق بين مناطق عديدة في دبي مراعاة للظروف الصحية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز