الرياضات الجوية تنعى فقيدها «فينس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب نصر حمودة النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، باسمه واسم كافة عشاق ومحبي الرياضات الجوية عامة والقفز بالمظلات على وجه الخصوص، عن حزنه العميق لوفاة نجم القفز بالمظلات «فينس ريفيت»، الذي وافته المنية في محرابه الرياضي، وقدم النيادي خالص العزاء لأسرة الفقيد والرياضات الجوية بالعالم والإمارات.

وقال النيادي إن الفقيد قدم لدولة الإمارات ولدبي جهوداً كبيرة ومقدرة وأسهم مع منتخب الإمارات في تحقيق العديد من الإنجازات، وشارك معي ضمن منتخبنا الوطني الذي أسهم في تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة دبي الدولية، وله بصمات واضحة على صعيد اللعبة، وتتلمذ على يديه عدد كبير من قافزينا.

وأشار النيادي إلى أن الرياضات الجوية خسرت شخصية رياضية لها قيمة وقامة كبيرة، فهو من أفضل القافزين في العالم إن لم يكن الأفضل على الإطلاق.

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