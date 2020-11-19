موانئ دبي العالمية تكشف سيارة فريق رينو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

في إطار مبادرة «مستعد للسباق» التي تنظمها موانئ دبي العالمية، كشفت الأخيرة عن سيارة فريق رينو لموانئ دبي العالمية للفورمولا 1 في دبي مول، وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المجتمع على المشاركة في تحدي دبي للياقة البدنية هذا العام.

وحظيت شركة موانئ دبي العالمية بمساعدة سائقي الفريق دانيال ريكاردو وإستيبان أوكون في هذه المبادرة، حيث قدما سلسلة من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تبيّن لجمهور الفريق كيف يحافظان على لياقتيهما أثناء السفر حول العالم للمشاركة في سباقات الفورمولا 1.

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