"الرياضات الجوية" ينعي الطيار فينس

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نعى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية الطيار الفرنسي الاستعراضي وبطل القفز بالمضلات، فينس ريفيه، الذي توفي الثلاثاء الماضي في حادث تدريب بدبي.

وأعرب نصر حموده النيادي رئيس اتحاد الامارات للرياضات الجوية عن حزنه العميق لوفاة فينس ريفيه وقدم خالص العزاء لأسرة الفقيد والرياضات الجوية بالعالم والامارات.

وقال النيادي إن الفقيد قدم لدولة الامارات ولدبي جهودا كبيرة وساهم في تحقيق العديد من الإنجازات مع المنتخب الوطني وكانت له بصمات واضحة في الرياضات الجوية وتعلم على يديه عدد كبير من القافزين.

وأشار النيادي الى ان الرياضات الجوية خسرت شخصية رياضية لها قيمة كبيرة، فهو من أفضل القافزين في العالم ويتمتع بخبرة واسعة، وأضاف: فقدنا قامة كبيرة وسيترك رحيله فراغا كبيرا خاصة على صعيد قطاع الناشئين.

وحقق فينيس وهو عضو في فريق "جيت مان دبي" أرقام قياسية في بطولة العالم للقفز بالمظلات ويحمل في سجله إنجازات غير مسبوقة تتحدى الجاذبية من بينها القفز من أعلى مبنى في العالم –برج خليفة- وقفزة من ارتفاع 10 آلاف متر من فوق قمة جبل مون بلان الفرنسية والتحليق والتحليق إلى جانب طائرة ايرباص إيه 380، أكبر طائرة ركاب مدنية، تابعة لشركة طيران الإمارات.

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