"دبي الرياضي" يبحث مع الجهات الداعمة الاستعدادات لتنظيم "ترايثلون دبي للسيدات"

المصدر: البيان الإلكتروني

بحثت اللجنة المنظمة لـ "ترايثلون دبي للسيدات" الاستعدادات لتنظيم الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمه المجلس بالتعاون مع نادي دبي للسيدات يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 في شارع جميرا، ويتضمن ثلاث رياضات هي: السباحة، الدراجات الهوائية، والجري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر نادي دبي للسيدات بحضور ممثلين من مجلس دبي الرياضي ونادي دبي للسيدات وشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وتم خلال الاجتماع استعراض مسارات سباق السباحة والدراجات الهوائية والجري التي ستمر خلالها المتسابقات وتم مناقشة مواعيد الإشغالات الجزئية للطرق خلال مرور سباق الدراجات الهوائية، كما تم مناقشة كافة الخطط والاستعدادات لتنظيم الترايثلون، واستعرضت كل مؤسسة دورها في تأمين السباق وتوفير كافة سبل السلامة للمتسابقات المتطلبات الخاصة بالتنظيم.

تواصل التسجيل

تتواصل عملية التسجيل للمشاركة في منافسات النسخة الرابعة من "ترايثلون دبي للسيدات"، حيث يمكن لجميع النساء من مختلف الجنسيات بداية من عمر 15 سنة فما فوق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، ويمكن للراغبات في المشاركة التسجيل بشكل فردي أو بتكوين فرق.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على بذل كافة الجهود بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية لتنظيم حدث رياضي استثنائي يوفر تجربة لا تُنسَى للمشاركات فيه بما يليق بالمكانة الرائدة لدبي ودولة الإمارات في تنظيم الأحداث والفعاليات، ليكون هذا السباق خطوة تمهيدية لتحويله إلى حدث سنوي عالمي.

وستوفر القيادة العامة لشرطة دبي موكباً لتأمين سباق الدراجات الهوائية من بداية انطلاقة حتى وصول آخر متسابقة، كما ستوفر هيئة الطرق والمواصلات كافة المعدات والمخططات اللازمة لعملية إشغال الطريق، فيما ستوفر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سيارات مزودة بكافة التجهيزات الطبية الحديثة لمتابعة السباق من بداية انطلاقه حتى وصول آخر متسابقة وانتهاء السباق، كما سيتم توفير طاقم كامل من حراس الإنقاذ جميعهن من السيدات لمراقبة المتنافسات أثناء سباق السباحة، مع التأكيد على توفير الخصوصية التامة للمشاركات في سباق السباحة بشاطئ نادي دبي للسيدات حتى وصولهن إلى مكان انطلاق الدراجات الهوائية من أمام النادي بشارع جميرا.

ويتضمن ترايثلون دبي للسيدات المنافسة في ثلاث سباقات هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة، حيث تتنافس المتسابقات في فئة السوبر سبرنت على مسافة 400 متر سباحة، ومسافة 10 كيلومترات دراجات هوائية، ومسافة 2.5 كيلومتر جري، فيما تتنافس المتسابقات في فئة السبرنت على مسافة 750 متر سباحة، ومسافة 20 كيلومتر للدراجات الهوائية، ومسافة 5 كيلومترات جري، وفي فئة المسافة الأولمبية المعتمدة تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كيلومتر سباحة، و40 كيلومتر للدراجات هوائية، و10 كيلومترات جري.

وتنطلق منافسات السباحة من نادي دبي للسيدات حيث تتسابق المشاركات في البحر الخاص بالنادي في إطار من الخصوصية التامة، وسيتم توفير طاقم كامل من المنقذات لمتابعة المشاركات أثناء سباق السباحة، ومن ثم ينتقلن إلى منافسات الدراجات الهوائية من أمام النادي في شارع جميرا ما بين متحف دار الاتحاد وتقاطع شارع الثنية وصولا إلى النادي مرة أخرى، ثم ينتقلن إلى منافسات الجري الذي تجري منافساته بمحاذاة قناة دبي المائية، لتنتهي المنافسات في نادي دبي للسيدات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز