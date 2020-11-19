8 أشواط في مزاينة «اللقايا والإيذاع» بمهرجان الظفرة

المصدر: أبوظبي - وام

يستعد ملاك الإبل في الإمارات والخليج، لخوض منافسات مزاينة الإبل لأشواط اللقايا والإيذاع - محليات في مهرجان الظفرة الـ 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، حيث سيشهد الأسبوع الثالث ، 8 أشواط لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، وخصص لها 70 جائزة قيمة، ويستمر المهرجان لغاية 30 يناير 2021.

ويبدأ عند السادسة والنصف من صباح اليوم، دخول الإبل المشاركة بمزاينة الإبل في أشواط اللقايا - محليات، وذلك استعداداً للإعلان عن نتائج أشواطها الأربعة للشرايا والتلاد، وهي «شوط أصحاب السمو الشيوخ، وشوط شرايا لأبناء القبائل، وشوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح - يسمح بالشركاء، وشوط تلاد لأبناء القبائل»، وخصص لها 35 جائزة.

وتبدأ الإبل المشاركة في أشواط الإيذاع - محليات، ضمن أشواط الشرايا والتلاد، بعد غدٍ، بالدخول إلى الشبوك المخصصة، وسيتم إعلان نتائجها يوم السبت، حيث تشمل 4 أشواط، هي «شوط أصحاب السمو الشيوخ، وشوط شرايا لأبناء القبائل، وشوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح - يسمح بالشركاء، وشوط تلاد لأبناء القبائل»، وخصص لها 35 جائزة قيمة.

وتشهد مزاينة الإبل في هذه الدورة ، نحو 56 شوطاً، خصص لها 476 جائزة.

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