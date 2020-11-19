شرطة دبي تنظم «دبي صديقة للدراجات» بند الشبا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، فعاليات «دبي صديقة للدراجات الهوائية» في مضمار ميدان ند الشبا بدبي بمشاركة دراجين من الرجال والنساء وحضور للأطفال، حيث تُعد الفعالية من ضمن فعاليات المبادرة الرياضية «الروح الإيجابية».

كما وتضمنت فعالية «دبي صديقة للدراجات الهوائية» ورشة تثقيفية حول الاستخدام الآمن والسلامة العامة أثناء قيادة الدراجات الهوائية.

وأكدت فاطمة بوحجير رئيس قسم المبادرات المجتمعية في إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن فعالية «دبي صديقة للدراجات الهوائية» تعتبر من ضمن فعاليات المبادرة الرياضية «الروح الإيجابية» التي يأتي تنظيمها في إطار مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية».وأضافت أن فعالية «دبي صديقة للدراجات الهوائية» تعتبر من فعاليات مبادرة «الروح الإيجابية» الهادفة إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع.

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