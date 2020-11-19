الناموس لهجن العاصفة بـ«المرموم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

جددت هجن العاصفة انتصاراتها في تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة (ميدان المرموم)، وتمكنت مساء أمس من السيطرة على التحديات الرئيسية لسباق الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ والتي أقيمت على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

وقاد المضمر المميز لهجن العاصفة غياث الهلالي (الشاهينية) للفوز بصدارة الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات وذلك بتسجيلها لتوقيت مميز بلغ 12:42:3 دقيقة. وأضافت (الشاهينية) الانتصار الثاني توالياً لهجن العاصفة بحصولها على قمة الثنايا البكار المهجنات في الشوط الثاني بزمن وقدره 12:53:8 دقيقة.

وكانت البصمة الثالثة لهجن العاصفة بأقدام (شاهين) ومضمره غياث الهلالي والذي حسم ناموس الثنايا الجعدان المحليات، وظفر (شاهين) لهجن العاصفة بصدارة الشوط الرابع للجعدان المهجنات.

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