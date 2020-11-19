نهائي أغلى كؤوس اليد اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تتجه أنظار عشاق كرة اليد الإماراتية ومحبي شباب الأهلي والشارقة إلى صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، التي تحتضن في الخامسة مساء اليوم موقعة من العيار الثقيل في صراع ساخن للفوز بأغلى كؤوس كرة اليد كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم 2019 - 2020. وكان الفريقان تأهلا عقب تجاوزهما الدور نصف النهائي أول من أمس، بعد فوز شباب الأهلي على النصر بنتيجة 30- 23، والشارقة على الجزيرة 22- 20.

ويتطلع الشارقة للحفاظ على اللقب للسنة الثانية على التوالي، وينشد شباب الأهلي الفوز بالبطولة للمرة السابعة وكذلك ليضمها إلى ببطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة التي حقق لقبها أيضاً. وستكون المباراة الاختبار الأول للمدرب المصري عاصم حماد الذي يقود شباب الأهلي، وبالمقابل يدرك مواطنه هاني الفخراني مدرب الشارقة الجديد أهمية وصعوبة المباراة.

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