شرطة دبي تنظم فعالية "دبي صديقة للدراجات الهوائية"

المصدر: وام

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، فعالية "دبي صديقة للدراجات الهوائية" في مضمار ميدان ند الشبا بدبي بمشاركة دراجين من الرجال والنساء وحضور للأطفال، حيث تُعد الفعالية ضمن المبادرة الرياضية "الروح الإيجابية".

وتضمنت فعالية "دبي صديقة للدراجات الهوائية" ورشة تثقيفية حول الاستخدام الآمن والسلامة العامة أثناء قيادة الدراجات الهوائية.

وأكدت فاطمة بوحجير رئيس قسم المبادرات المجتمعية في إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن فعالية "دبي صديقة للدراجات الهوائية" تعتبر من ضمن فعاليات المبادرة الرياضية "الروح الإيجابية" التي يأتي تنظيمها في إطار مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، "مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية".

وأضافت أن الفعالية تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كافة أشكال التطرف والكراهية والعنف والعصبية والتمييز، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج التوعوية والثقافية الهادفة إلى توعية الشباب والفئات السنية الصغيرة بالقيم والاخلاق الحميدة وتقاليد مجتمعنا الأصيلة التي تسهم في تنشئتهم بالصورة المطلوبة وتصنع منهم رجال نافعين لأنفسهم وأسرهم وأوطانهم في المستقبل.

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