أبرز نجوم العالم يتسابقون على «الغولف في دبي»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أعلن عدد من أبرز نجوم العالم في رياضة الغولف مشاركتهم في النسخة الأولى من «بطولة الغولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية، والتي تقام على ملعب النار في عقارات جميرا للغولف في الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، وهو الحدث الجديد الذي سيكمل ثنائية مثيرة في دبي مع إقامة بطولة جولة موانئ دبي العالمية، ختام موسم الجولة الأوروبية الذي سيقام في الأسبوع التالي، ويشهد تتويج بطل «السباق إلى دبي».

سينضم الإنجليزي لي ويستوود، الفائز مرتين بلقب «السباق إلى دبي»، إلى الألماني مارتن كايمر والإنجليزي داني ويليت ممن سبق لهم حصد ألقاب بطولات كبرى، للصراع على النسخة الأولى من «الغولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية.

أهداف

ويسعى ويستوود لتحقيق المزيد من الانتصارات في دولة الإمارات بعد أن حصل على لقبه رقم 25 في الجولة الأوروبية في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، ويحتل حالياً المركز الرابع في ترتيب «السباق إلى دبي»، ويمكن أن يعزّز فرصه في أن يصبح الأفضل أوروبياً للمرة الثالثة، بعد انتصاراته في عامي 2000 و2009.

ويهدف كايمر، الفائز بلقب بطولة كبرى مرتين وبطل «السباق إلى دبي» لعام 2010، و11 لقباً في الجولة الأوروبية إلى المزيد من الألقاب والعودة إلى منصات التتويج في الدولة بعد أن سبق له أن فاز في 4 بطولات احتضنتها الدولة من قبل.

ويضيف داني ويليت، بطل الماسترز عام 2016، مزيداً من القوة النجومية إلى بطولة «الغولف في دبي»، حيث حقق نجاحاً كبيراً من قبل في دبي بفوزه بلقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية عام 2018 وأوميغا دبي ديزرت كلاسيك عام 2016.

كوكبة عالمية

ويشارك في الحدث العالمي الجديد أيضاً أبطال سلسلة رولكس، الإنجليزي آرون راي والنمساوي بيرند ويسبرجر والإسباني رافا كابريرا بيلو، كما يشارك الشاب الأسترالي لوكاس هربرت الذي حقق تقدماً ملحوظاً في الجولة الأوروبية في أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، وهو اللاعب الوحيد الذي فاز بلقبي أوميغا دبي ديزرت كلاسيك بشكل متتالٍ، كما يشارك في البطولة توماس بيورن كابتن الفريق الأوروبي ببطولة كأس رايدر 2018، الذي اشتهر بفوزه على المصنف الأول على العالم آنذاك تايغر وودز في عام 2001.

ستشمل المجموعة أيضاً عدداً من الفائزين في موسم «السباق إلى دبي» 2020، بما في ذلك النجم الدنماركي الصاعد راسموس هوجارد والأمريكي جون كاتلين والإنجليزي الشاب سام هورسفيلد، وجميعهم حصلوا على لقبين هذا الموسم، كذلك الثنائي الإسباني خورخي كامبيلو وأدريان أوتايغوي والفنلندي سامي فاليماكي والإيطالي ريناتو باراتور وروبرت ماكنتاير.

تستند النسخة الافتتاحية من بطولة «الغولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية إلى العلاقة طويلة الأمد التي تربطها الجولة الأوروبية بدبي، والتي بدأت منذ أكثر من 30 عاماً، والعديد من شركائها الرسميين في دبي، بما في ذلك موانئ دبي العالمية وسوق دبي الحرة وطيران الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز