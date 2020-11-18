دعوة مفتوحة للمشاركة في «تحدي دبي للدراجات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجه «تحدي دبي للياقة» المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لأول مرة عام 2017، أمس، دعوة مفتوحة ومجانية لهواة ركوب الدراجات الهوائية للمشاركة في الفعالية الفردية «تحدي دبي للدراجات الهوائية» الذي سينطلق للمرة الأولى صباح بعد غدٍ الجمعة.

حيث سيتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح لركوب الدراجات الهوائية، ويقدم التحدي لجميع المشاركين إمكانية الاختيار بين مسارين حسب الرغبة.

ويقدم «تحدي دبي للدراجات الهوائية» الفرصة للعائلات للمشاركة في مسار بطول 4 كيلومترات، حيث يرحب بمختلف الفئات العمرية بدءاً من سن الخامسة، أما المسار الثاني المفتوح فيمتد بطول 14 كيلومتراً، ويرحب بعشاق ركوب الدراجات الهوائية الذين تبدأ أعمارهم من 13 عاماً. ويمكن للمشاركين الانطلاق على المسارين بالسرعة التي تناسبهم، وأيضاً في التوقيت المفضل لديهم. كما يستطيع أصحاب الهمم المشاركة في أيّ من المسارين.

وينطلق مسار الـ4 كلم العائلي من مكان قريب من مدخل مواقف سيارات سينما دبي مول، ويلتفّ حول «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد» في وسط مدينة دبي، حيث يقوم المشاركون بدورة كاملة حول سوق البحار، ونافورة دبي، وبرج خليفة قبل أن يعودوا أخيراً ليصلوا خط النهاية.

أما المشاركون في مسار الـ14 كلم فسينطلقون على طول شارع الشيخ زايد الرئيسي بين مركز دبي التجاري العالمي وحديقة الصفا، حيث سيكون الطريق السريع مفتوحاً بالاتجاهين لراكبي الدراجات فقط، وسيتم تحديد نقطة الانطلاق المخصصة للمشاركين، وذلك لأول مرة بناءً على وقت البدء الذي اختاروه.

رؤية

وتعليقاً على الفعالية، قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «انطلاقاً من الرؤية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعمل دبي على توفير مضامير ومسارات حديثة في مختلف المناطق المخصصة لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية بهدف تشجيع المزيد من أفراد المجتمع على تبنّي ثقافة ممارسة هذه الرياضة المهمة للترفيه عن أنفسهم والحفاظ على صحتهم.

وكذلك استخدام الدراجة الهوائية في التنقّلات اليومية، ويحقق تحدي دبي للياقة، المبادرة الرائدة على مستوى المدينة، هذا الطموح من خلال تنظيم الدورة الأولى من فعالية تحدي دبي للدراجات الهوائية التي تهدف إلى إحداث تغيير في ثقافة ممارسة الأفراد للرياضة على المدى الطويل، وتعزيز صحتهم على مستوى الدولة، وأيضاً الحرص على الحفاظ على نشاطهم.

ومن جهته وجه أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة دعوة إلى كل سكان وزوار المدينة لتحقيق إنجاز جديد في مسيرة اللياقة التي انطلقوا بها، وقال:

«ضمن إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق دبي في طريقها نحو تبني أفضل الممارسات العالمية وتدابير السلامة والأمن اللازمة لتطوير بنية تحتية مناسبة لممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية.

ويمثل «تحدي دبي للدراجات الهوائية» هذا العام خطوة مهمة على طريق تحقيق هذا الإنجاز، وكذلك الاحتفاء بنشاط ركوب الدراجات الهوائية الذي يعزز ثقافة المشاركة والإيجابية في المجتمع، ويرتقي بالوعي العام تجاه الاستدامة البيئية، ويسهم أيضاً بفاعلية في رفع مستوى لياقة وصحة أفراد مجتمعنا.

ونحن بدورنا نوجه هذه الدعوة للجميع ونحثّهم على المشاركة في هذا الحدث الذي سيقدم لهم المزيد من لحظات المرح والنشاط، خصوصاً وأنه يرحب بالجميع، ويتيح لهم الاختيار بين مسارين للانطلاق في التحدي بصحبة أفراد العائلة الكبار والصغار أو الأصدقاء، وخوض هذه التجربة التي نثق بأنه سيكون لها انعكاسات إيجابية على المدى الطويل».

دعم

وقال دانيال فان أوترديك، رئيس الاتصالات المؤسسية في موانئ دبي العالمية: «يسعدنا دعم «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، وكذلك المساهمة في زيادة الوعي حول هذه الرياضة في دولة الإمارات. فالدراجات وسيلة صديقة للبيئة تسهّل التجول في مدينتنا الجميلة، وتساهم في تبني الأشخاص من كل الأعمار أسلوب حياة أكثر صحة.

ونتطلع بشكل خاص لرعاية المسار المخصص للعائلات وأصحاب الهمم. ويعدّ هذا الحدث إضافة نوعية إلى دبي، ومثالاً آخر يدل على سعينا المتواصل وتعاوننا المثمر الذي يهدف إلى تعزيز صحة ولياقة أفراد المجتمع».

ولضمان سلامة المشاركين، سيتم مراقبة السرعة على طول المسارين وتقيد الجميع بإرشادات التباعد الاجتماعي، كما يمنع المشاركون من حمل حقائب الظهر، وستتوفر محطات لتقديم مياه الشرب في نقاط محددة بالتعاون مع شركة «ماي دبي».

مواقف مجانية

ستتوفر يوم الفعالية مواقف مجانية للسيارات في أنحاء متنوعة في المنطقة. وسيتم إرسال المعلومات المتعلقة بمواقف السيارات للمشاركين قبل الفعالية حسب توقيت المشاركة الذي تم اختياره.

ويجب وضع الدراجات داخل السيارة أو تعليقها بها من الخلف بشكل آمن لضمان انسيابية الدخول إلى مواقف السيارات. وتمّ تخصيص مواقف لأصحاب الهمم في فندق سويس المروج وسط مدينة دبي. كما أنه يمكن للمشاركين الذين يرغبون في التوجّه إلى موقع الفعالية على درّاجتهم الهوائية التسجيل في موقف السيارات 5 في كوكا كولا أرينا.

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