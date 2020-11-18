«دبي الرياضي» يبدأ اختبارات «الكفاءات»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

انطلقت أول من أمس اختبارات الكفاءات وتقييم السمات الشخصية للمشرفين والإداريين بأندية دبـي التي تأتي تنفيذاً لقرار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بشأن تطوير ومتابعة الكوادر الإدارية والإشرافية في الأندية والشركات الرياضية بإمارة دبي، وتحديد ضوابط لعمل هذه الفئة المهمة في مختلف الأندية والشركات الرياضية، وذلك بالتعاون مع مركز تقييم الكفاءات بدائرة الموارد البشرية في حكومة دبي.

ويشارك في الاختبارات التي تستمر حتى يوم 26 نوفمبر الجاري 200 من الإداريين والمشرفين العاملين مع مختلف الفرق الرياضية لجميع الألعاب والأعمار في الأندية والشركات الرياضية بدبي الذين تم ترشيحهم من أنديتهم لخوض الاختبارات التي تمثل المرحلة الأولى من سلسلة الإجراءات الهادفة لتطوير الكوادر الإدارية العاملة في أندية دبي والشركات الرياضية من أجل الاستثمار الأمثل للموارد البشرية .

وتأتي الاختبارات الأولى من نوعها في المجال الرياضي لكي تساهم في تطوير العمل الإداري في الأندية والشركات الرياضية.

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