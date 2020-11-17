وفاة طيار فرنسي في حادث تدريب بدبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

توفي الطيار الفرنسي الاستعراضي فينس ريفيه في حادث تدريب اليوم في دبي وهو اسم معروف في عالم القفز بالمظلات وينحدر من عائلة متخصصة في هذا النوع من الرياضات الجوية.

ويقيم ريفيه منذ سنوات في دبي وهو عضو في فريق "جيت مان" العلامة التجارية التي تحكي قصة أول رجل في التاريخ يطير بشكل مستقل باستخدام محرك نفاث وجناح مصنع من الألياف الكربونية.

وحقق الطيار الفرنسي إنجازات غير مسبوقة تتحدى الجاذبية من بينها القفز من أعلى مبنى في العالم –برج خليفة- وقفزة من ارتفاع 10 آلاف متر من فوق قمة جبل مون بلان الفرنسية والتحليق والتحليق إلى جانب طائرة إيرباص إيه 380، أكبر طائرة ركاب مدنية، تابعة لشركة طيران الإمارات.

وقال المتحدث باسم فريق "جيتمان دبي" عبد الله بن حبتور في تصريح لوكالة فرانس برس: "بحزن لا يمكن تصوره نعلن وفاة الطيار فينسينت (فينس) ريفيه الذي توفي صباح اليوم 17 نوفمبر خلال تدريبات في دبي".

وأضاف: كان فينس رياضيا موهوبا وعضوا محبوبا ومحترما في فريقنا. صلواتنا مع عائلته وجميع من عرفوه وعملوا معه.

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