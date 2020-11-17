دعوة مفتوحة من "تحدي دبي للدراجات الهوائية" للمشاركة المجانية

المصدر: وام

وجه "تحدي دبي للياقة" اليوم دعوة مفتوحة ومجانية لهواة ركوب الدراجات الهوائية للمشاركة في "تحدي دبي للدراجات الهوائية" الأول من نوعه والذي سيقام صباح يوم الجمعة 20 نوفمبر الجاري حيث سيتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح لركوب الدراجات الهوائية.

ويقدم التحدي لجميع المشاركين إمكانية الاختيار بين مسارين حسب الرغبة.

ويقدم "تحدي دبي للدراجات الهوائية" الفرصة للعائلات للمشاركة في مسار بطول 4 كيلومترات حيث يرحب بمختلف الفئات العمرية بدءاً من سن الخامسة.

أما المسار الثاني المفتوح فيمتد بطول 14 كيلومتراً ويرحب بعشاق ركوب الدراجات الهوائية الذين تبدأ أعمارهم من 13 عاما .

ويمكن للمشاركين الانطلاق على المسارين بالسرعة التي تناسبهم وأيضا في التوقيت المفضل لديهم. كما يستطيع أصحاب الهمم المشاركة في أيّ من المسارين على أن يرسلوا رغبتهم بالمشاركة بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: ambassadors@linkviva.com.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي إن تحدي دبي للياقة - المبادرة الرائدة على مستوى المدينة - يهدف إلى إحداث تغيير في ثقافة ممارسة الأفراد للرياضة على المدى الطويل وتعزيز صحتهم والحرص على الحفاظ على نشاطهم.

من جهته أكد أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن تحدي دبي للدراجات الهوائية" يمثل هذا العام خطوة مهمة على طريق تحقيق هذا الإنجاز وكذلك الاحتفاء بنشاط ركوب الدراجات الهوائية الذي يعزز ثقافة المشاركة والإيجابية في المجتمع ويرتقي بالوعي العام تجاه الاستدامة البيئية ويسهم أيضا بفاعلية في رفع مستوى لياقة وصحة أفراد المجتمع ..

بدوره أعرب دانيال فان أوترديك رئيس الاتصالات المؤسسية في موانئ دبي العالمية عن سعادته بدعم "تحدي دبي للدراجات الهوائية" وكذلك المساهمة في زيادة الوعي حول هذه الرياضة في دولة الإمارات لافتا إلى أن الدراجات وسيلة صديقة للبيئة تسهل التجول في مدينة دبي الجميلة وتساهم في تبني الأشخاص من كافة الأعمار أسلوب حياة أكثر صحة.

وأضاف " "نتطلع بشكل خاص لرعاية المسار المخصص للعائلات وأصحاب الهمم حيث يعد هذا الحدث إضافة نوعية إلى دبي ومثالا آخر يدل على سعينا المتواصل وتعاوننا المثمر الذي يهدف إلى تعزيز صحة ولياقة أفراد المجتمع".

ولضمان سلامة المشاركين ستتم مراقبة السرعة على طول المسارين وتقيد الجميع بإرشادات التباعد الاجتماعي..كما يمنع المشاركون من حمل حقائب الظهر وستتوفر محطات لتقديم مياه الشرب في نقاط محددة بالتعاون مع شركة "ماي دبي".

ويحث "تحدي دبي للدراجات الهوائية" جميع الراغبين في المشاركة على الاستعداد جيداً لخوض التحدي حيث يتعين عليهم التأكد من قدرتهم على ركوب الدراجات لمسافة لا تقل عن 4 كيلومترات وإحضار دراجاتهم معهم إلى جانب الخوذ الخاصة ووضع الكمّامات. كما يتوجب تسجيل البيانات مسبقاً للحصول على الموافقة بالمشاركة وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للفعالية www.dubairide.com.

ويمكن للمشاركين استلام أرقامهم الخاصة من مركز دبي التجاري العالمي قاعة زعبيل /3/ وذلك يوم الأربعاء 18 نوفمبر والخميس 19 نوفمبر من الساعة 3 عصراً حتى الـ11 ليلا .. كما يجب عرض نسخة من البريد الإلكتروني الذي تلقّوه لتأكيد المشاركة حتى يتمكنوا من استلام الأرقام.

وستتوفر يوم الفعالية مواقف مجانية للسيارات في أنحاء متنوعة في المنطقة.. فيما سيتم إرسال المعلومات المتعلقة بمواقف السيارات للمشاركين قبل الفعالية حسب توقيت المشاركة الذي تم اختياره.

يذكر أن "دبي للسياحة" تنظم "تحدي دبي للدراجات الهوائية" بالتعاون مع "مجلس دبي الرياضي" ..فيما تشمل قائمة الشركاء "موانئ دبي العالمية" إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني و"اتصالات" و"ماي دبي" بالإضافة إلى شبكة الإذاعة العربية و"ضمان" وإعمار و"شيلد الشرق الأوسط" و"طلبات".

كما تضم قائمة شركاء القطاع الحكومي كلا من لجنة تأمين الفعاليات وهيئة الصحة بدبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وشرطة دبي ووزارة التربية والتعليم وهيئة الطرق والمواصلات.

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