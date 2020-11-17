«كشافة دبي» تشارك في تحدي دبي للياقة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شاركت «مفوضية كشافة دبي» في فعاليات تحدي دبي للياقة 2020، المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عام 2017، لتبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً رافعين شعار «استدامة اللياقة» في قرية موانئ دبي العالمية (شاطئ الكايت بيتش للياقة) بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات على مسرح اللياقة وتمارين اليوغا فضلاً عن الأنشطة الجماعية ككرة القدم والطائرة وغيرها من الرياضات والأنشطة المائية.

وتأتي المشاركة تنفيذاً لتوجيهات اللواء «م» عبد الرحمن رفيع رئيس مجلس إدارة المفوضية، بضرورة المشاركة في الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تعزّز الدور المجتمعي للمفوضية في المجتمع المحلي.

وأكد الدكتور عبدالله المشرخ رئيس لجنة الاستراتيجية والرواد أن حرص «مفوضية كشافة دبي» على المشاركة في تحدي اللياقة البدنية 30 × 30 إنما يعكس العناية بأبنائنا من الكشافة والجوالة من جميع النواحي البدنية الذهنية والنفسية بالشكل الذي يعود عليهم بالنفع في حياتهم ويسهم في جعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع.

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