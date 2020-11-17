عبدالغفار يؤكد دعم «الهيئة» لاتحاد الدراجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة أول من أمس بمكتبه بدبي منصور جمعة بوعصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، وياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد.

وضم اللقاء من جانب الهيئة أحمد العبدولي مدير إدارة المنشآت الرياضية بالهيئة، وبدر الحمادي مدير الشؤون القانونية، وحسن الرمسي مسؤول المراسم بالهيئة.

استهل سعيد عبدالغفار اللقاء بكلمة ترحيبية رحب خلالها بالرئيس الجديد لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وبزملائه أعضاء المجلس الجديد، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم وقيادة دفة اللعبة بنجاح وتميز مؤكداً دعم «الهيئة» لهم من أجل تحقيق كل الأهداف المرجوة.

من جانبه أكد منصور بوعصيبة امتنانه هو وزملاؤه لتولي هذه المسؤولية، وبرغبتهم في إكمال مسيرة النجاحات التي حققتها اللعبة خلال السنوات الماضية، مقدراً الدور المهم الذي قام به المجلس السابق برئاسة أسامة الشعفار في خدمة اللعبة.

ووعد بوعصيبة ببذل مزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة والعمل على رفع اسم وعلم الإمارات عالياً في مختلف الاستحقاقات الرسمية، مشيداً بحجم الدعم والمساندة التي يحظى بها اتحاد اللعبة من قبل الهيئة العامة للرياضة وكل الجهات الرسمية على مستوى الدولة.

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