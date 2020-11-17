منافسات قوية في «دورة الشيخة هند للسيدات»

المصدر: دبي-البيان الرياضي

تنطلق، في الساعة الثالثة مساء اليوم بمضمار ند الشبا، منافسات سباق الدراجات الهوائية ضمن النسخة الثامنة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتستمر فعالياتها حتى السبت المقبل.

وتشهد منافسات الدورة تنافساً قوياً بين منتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، كما تتواصل منافسات بطولة الريشة الطائرة في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي حتى يوم السبت المقبل، فيما تقام بطولة الكروس فيت يوم الجمعة المقبل في نادي ماكس آند إيجل بمنطقة ميدان.

تتويج

وتوجت روضة المحرزي رئيسة لجنة المرأة والرياضة في دمجلس دبي الرياضي وفوزية فريدون رئيس قسم رياضة المرأة بالمجلس، الفائزات بالمراكز الأولى في بطولات البولينغ وتنس الطاولة وسباق الطريق التي اختتمت الأسبوع الماضي.

وفازت في بطولة البولينغ اللاعبة سعاد يوسف سعيد من القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول في فئة المواطنات، تلتها فاطمة سبيل من بلدية دبي في المركز الثاني، وحلت شيخة ابه بانجيت من دائرة السياحة والتسويق التجاري في المركز الثالث.

وفي فئة المقيمات فازت اللاعبة ليدي ليز آن من معهد فيم للتدريب بالمركز الأول، تلتها أورا ميتشلو من شركة آيديا لتصميم الفن الداخلي في المركز الثاني، وحلت جينفر مأمون من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي في المركز الثالث.

نجاح

وفي بطولة تنس الطاولة فازت في فئة المواطنات اللاعبة هبة سامي من النيابة العامة بالمركز الأول، تلتها اللاعبة منى السهلاوي من إينوك في المركز الثاني.

وحلت فاطمة محمد من بلدية دبي في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت اللاعبة سندس سالم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالمركز الأول، تلتها اللاعبة مابيرماديت من هيئة الطرق في المركز الثاني، وحلت اللاعبة يولندا من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في المركز الثالث.

وفي سباق الطريق للجري فازت في فئة المواطنات اللاعبة مريم مبارك من القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول، تلتها روضة المنصوري من هيئة كهرباء ومياه دبي في المركز الثاني، وحلت نورة جاسم من جهاز أمن الدولة في المركز الثالث.

وفي فئة المقيمات فازت لطيفة الصاروخ من نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول، تلتها سارة الأجنف من شركة سارة الأجنف للخدمات في المركز الثاني، وحلت شانتي شينغاراج من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي في المركز الثالث.

وتضم الدورة 6 ألعاب رياضية فردية هي: البولينغ، سباق الطريق، سباق الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، والكروس فيت، وكرة الطاولة، وحفاظًا على صحة وسلامة المشاركات، ولضمان تحقيق التباعد الجسدي بين المشاركات في الدورة، تم اختيار تنظيم الألعاب الفردية فقط في الدورة هذا العام.

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