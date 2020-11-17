بطولة دبي لصيد الأسماك بـ «الكاياك» تنطلق الجمعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك يومي الجمعة والسبت المقبلين وذلك للمرة الأولى ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي البحري 2020 - 2021 وبالتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة (30x30)

وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الفئات التي سيتم التنافس عليها وهي صيد اسماك الكنعد والسكل والزريدي والضلع والجد وسيتم احتساب النتائج حسب اكبر معدل وزن لكل مشارك وحددت اللجنة المنظمة يوم الخميس لإغلاق باب التسجيل وانعقاد الاجتماع التنويري قبل البداية يوم الجمعة.

وتحظى البطولة برعاية عدد من المؤسسات والشركات التي تقدم الدعم للحدث من بينها الوطنية مارين وماوي كاياك شوب ودالتون كاستوم رودز واتش كيو ادفننشر وميجور كرافت وشيمانو وباراكودا.

شراكة مجتمعية

وقال محمد حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية يسعدنا أن نعلن عن الحدث الكبير والذي ينظمه النادي للمرة الأولى في إطار حرصه على تحقيق الشراكة المجتمعية وتوفير أنشطة وفعاليات لمختلف شرائح المجتمع خاصة محبي هواية صيد الأسماك إذ تلبي بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك رغبة شريحة كبيرة من محبي هذه الرياضة .

وقال إن الحدث يكتسب أهمية كبيرة كونه يقام وللمرة الأولى بالتزامن مع الدورة الرابعة من تحدي دبي للياقة 30*30 .

والذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عام 2017، مشيرا إلى أن هواية صيد الأسماك بقوارب الكاياك تستقطب الكثير من عشاق هذه الهواية وقطاعاً من محبي السياحة والترفيه مما يعزز من أهداف المؤسسة في تعزيز الأنشطة الترفيهية البحرية وتسليط الضوء على المواقع والوجهات السياحية البحرية والرياضات المائية

أجواء رياضية

من جانبه قال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن تنظيم بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك مبادرة ترفيهية رياضية تنسجم مع الأجواء الرياضية الحماسية الرائعة والأنشطة والفعاليات المتنوعة لفعالية تحدي دبي للياقة 2020 .

وأضاف الخاجة أن التعاون المستمر بين دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ومجلس دبي الرياضي ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية يعكس التواصل المستمر والتعاون الدائم بين الدوائر والمؤسسات الحكومية بما يخدم المصلحة العامة في سبيل زيادة الاهتمام باتباع أسلوب حياة صحي من قبل الجميع. وتكتسب الرياضات البحرية اهتماماً متزايداً لدى الجميع خاصة وأن دبي تتمتع بشواطئ خلابة ورائعة.

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