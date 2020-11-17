دبي تُجهز كفيتوفا وأنس جابر لموسم التنس

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

اختارت نجمة التنس التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة الثامنة عالمياً، دبي لبدء استعداداتها للموسم الجديد بجانب الاستمتاع بطقس «دانة الدنيا» الدافئ والمنعش خلال هذه الفترة من العام، التي تشهد سنوياً إقبالاً كبيراً من كبار النجوم من مختلف الرياضات سواء للإعداد أو لقضاء إجازة الأعياد، وفي الوقت نفسه اختارت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة 31 عالمياً دبي لفترة الإعداد .

حيث تتطلع لدخول قائمة أفضل 20 لاعبة في 2021، بعدما تألقت في مختلف البطولات التي شاركت فيها في 2020، مثل بطولات أستراليا المفتوحة، وسوق دبي الحرة و«فرنسا المفتوحة».

وتشكل دبي بشكل خاص وجهة مفضلة لنجوم التنس حول العالم، سواء للإعداد أو للسياحة، حيث تواجد بها خلال هذه الفترة من العام الماضي العديد من كبار المصنفين مثل الصربي ديوكوفيتش والفرنسي مونفيس والروسي خاشانوف والرومانية سيمونا هاليب والفرنسية ملادينوفيتش والاوكرانية سفيتولينا.

ونجحت دبي في توفير ظروف صحية آمنة للرياضيين، بفضل نجاحها في الحد من انتشار فيروس «كورونا»، وهي تتصدر الوجهات الأكثر اختياراً من قبل الأندية والمنتخبات، خصوصاً أنها توفر العديد من الخدمات الأخرى، مثل سهولة السفر والتنقل والمنشآت الرياضية الحديثة. ويتواجد في دبي حالياً 7 منتخبات كرة قدم آسيوية ضمن معسكرات إعدادية، إلى جانب فريق دراجات إسرائيلي ورياضيين آخرين يستعدون لأولمبياد طوكيو.

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