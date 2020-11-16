تحدي خورفكان الجبلي 11 ديسمبر

المصدر: الشارقة = البيان الرياضي

تزامناً مع اليوم العالمي للجبال، أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن انطلاق النسخة الثانية لتحدي خورفكان الجبلي في مسار برج الرابي يوم الجمعة 11 ديسمبر المقبل بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية وشراكة استراتيجية مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ونادي خورفكان الرياضي الثقافي وقرية الشعب.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: يحرص المجلس على المشاركة في اليوم العالمي للجبال من خلال النسخة الثانية لتحدي خورفكان الجبلي وذلك ضمن أهداف المجلس للمساهمة في الترويج للمناطق السياحية في إمارة الشارقة وإبراز المناطق الطبيعية واستكشافها من قبل المشاركين من خلال فعالية تجمع بين الرياضية والمجتمعية ونشجع جميع فئات المجتمع على المشاركة فيها، ونؤكد حرصنا التام على الالتزام بالإجراءات الوقائية والسلامة العامة لهذه النسخة والتي نتوقع لها النجاح بعد توقف الأنشطة والفعاليات الرياضية بسبب جائحة كورونا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز