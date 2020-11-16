12 ميدالية ذهبية للإمارات في «دبي الشاطئية لبناء الأجسام»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

حصد لاعبو الإمارات 12 ميدالية ذهبية و17 فضية و10 برونزيات متفوقين على لاعبين من بريطانيا ومصر والعراق وسوريا والهند والسودان والفلبين ونيجيريا وباكستان وفلسطين وسلطنة عمان ودول اخرى.

في ختام بطولة دبي الشاطئية المفتوحة لبناء الأجسام والتي نظمتها «يونيفيرسال» تحت إشراف ومتابعة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وكانت أول بطولة تقام في دبي تحظى بحضور جماهيري وفقاً للنسبة المسموحة، حيث تابعها على مدار ثلاثة أيام قرابة 700 متفرج طبقوا الإجراءات الاحترازية.

ووصف الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية النجاح الذي حققته بطولة دبي الشاطئية المفتوحة «مصل شو» بالباهر والمميز وأنه يعكس الخبرة التنظيمية التي تتمتع بها أسرة بناء الأجسام في الدولة، من خلال تنظيمها لكبريات البطولات الدولية والعالمية في السنوات الماضية وأن اللجنة المنظمة وفريق عمل اتحاد اللعبة استفادوا من تلك الخبرة لوضع خطة عمل آمنة مهدت للنجاح التنظيمي، مما يشجع على تنظيم واستضافة بطولات لاحقة في المستقبل القريب.

واختتم الشيخ عبد الله الشرقي: نعمل في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بأسلوب العائلة الواحدة وهو أهم أسرار نجاحنا.

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