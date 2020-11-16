الأكاديمية الأولمبية تختتم دورة «السلة الجامعية»

المصدر: دبي – البيان الرياضي

اختتمت أول من أمس دورة التدريب والتحكيم لكرة السلة لطلاب الجامعات والتي نظمتها الأكاديمية الأولمبية الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي واتحاد الإمارات لكرة السلة باستخدام وسائل الاتصال المرئي، بحضور 100 مشارك بواقع محاضرتين منوعتين الأولى عن القانون الدولي للعبة كرة السلة وتعديلاته، فيما استعرضت المحاضرة الثانية مبادئ تعليم وتدريب كرة السلة في الوسط الجامعي.

وشهدت الدورة محاضرات تعريفية بشأن قوانين لعبة كرة السلة وممارستها والطرق الفنية المتبعة فيها، والقانون الدولي للعبة والعديد من الجوانب التوضيحية حول تلك الرياضة حيث ألقى المحاضرة الأولى الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة السلة، فيما ألقى المحاضرة الثانية المحاضر الدولي قاسم دعدوش.

وأعرب علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي عن سعادته بهذه الخطوة المهمة التي تؤسس لشراكة مع اللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد كرة السلة مع الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي ولهم منا كل الشكر على دعم فئة حيوية من الرياضيين في الجامعات وهو ما يؤسس لنشر هذه اللعبة وسط شبابنا من الطالبات والطلاب.

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