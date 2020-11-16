البطران: الأندية شركاء الاتحاد للارتقاء بجوجيتسو الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن الأجواء الإيجابية والحماس الكبير الذي رافق انطلاق التدريبات في جوجيتسو أرينا، خلال الأيام الماضية، عكس الرغبة الكبيرة للأندية واللاعبين في العودة إلى أجواء البطولات والمنافسات، منوهاً بدور الاتحاد وشركائه في إيجاد بيئة تدريبية مثالية، تتمتع بجميع المواصفات التي تضمن صحة وسلامة أفراد الجهاز الفني واللاعبين.

وعبّر البطران عن سعادته بالدور المهم الذي تلعبه الأندية في الارتقاء برياضة الجوجيتسو، ومواكبتها لخطط الاتحاد وجهوده في تطوير اللعبة، والشراكة المميزة التي تجمع الطرفين، وتجسدت بقوة خلال الفترة الماضية، التي اتسمت بتوقف التدريب بسبب جائحة كوفيد 19.

وأوضح البطران أن الأندية واللاعبين، على حد سواء، يدركون أهمية المرحلة المقبلة، على صعيد المشاركات المحلية والدولية، لافتاً إلى أن معظم الأندية بدأت برامجها التدريبية الخاصة بلاعبيها لدى مرافقها، إضافة إلى الاستفادة من البرامج التدريبية، تحت قيادة الجهاز الفني للمنتخب الوطني في جوجيتسو أرينا.

وقال أحمد الجنيبي مدير أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو، إن استئناف التدريبات في جوجيتسو أرينا، يشكل نقطة الانطلاق الحقيقية نحو الموسم الجديد.

وقال عبد الله إبراهيم القامة مشرف لعبة الجوجيتسو في نادي الجزيرة، إن العودة إلى أجواء التدريبات، تشكل دفعة معنوية كبيرة للاعبين.

من جانبه، قال خالد العولقي مدير ومشرف رياضة الجوجيتسو في نادي بني ياس: شهدنا رغبة قوية من قبل اللاعبين للعودة إلى البساط، ويشارك نحو 30 لاعباً من النادي في التدريبات.

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