كفيتوفا تستعد لموسم التنس في دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

اختارت نجمة التنس التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة الثامنة عالميا، دبي لإقامة استعداداتها للموسم الجديد والاستمتاع بطقسها الدافئ والمنعش خلال هذه الفترة من العام التي تشهد سنويا إقبالا كبيرا من كبار النجوم من مختلف الرياضات سواء للإعداد او لقضاء إجازة أعياد الميلاد.

وإلى جانب كفيتوفا، اختارت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة 31 عالميا بدء استعداداتها في دبي، حيث تتطلع إلى دخول قائمة أفضل 20 لاعبة في 2021، بعدما تألقت في مختلف البطولات التي شاركت فيها في العام الماضي مثل بطولة أستراليا المفتوحة وبطولة سوق دبي الحرة وبطولة فرنسا المفتوحة.

وتشكل دبي بشكل خاصّ وجهة مفضلة لنجوم التنس حول العالم سواء للإعداد أو للسياحة، حيث تواجد بها خلال هذه الفترة من العام الماضي العديد من كبار المصنفين في عالم الساحرة الصفراء مثل الصربي نوفاك ديوكوفيتش والفرنسي غاييل مونفيس والروسي خاشانوف والرومانية سيمونا هاليب والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش والاوكرانية ايلينا سفيتولينا.

ونجحت دبي في توفير ظروف صحية آمنة للرياضيين، بعدما تحكمت بشكل كبير في الحد من انتشار فيروس كورونا الذي مازال يشكل هاجسا وتحديا كبيرا للعالم، لذلك تتصدر الوجهات الأكثر اختيارا من قبل الأندية والمنتخبات، خصوصا أنها توفر أيضا العديد من الخدمات الأخرى مثل سهولة السفر والتنقل والمنشآت الرياضية الحديثة.

ويتواجد خلال هذه الفترة 7 منتخبات كرة قدم آسيوية ضمن معسكرات إعدادية في دبي إلى جانب فريق دراجات إسرائيلي ورياضيين آخرين يستعدون لأولمبياد طوكيو.

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