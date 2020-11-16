بطولة دبي لصيد الأسماك تعود بحلة جديدة مع قوارب الكاياك

المصدر: دبي-البيان الرياضي

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك يومي الجمعة والسبت وذلك للمرة الأولى ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي البحري 2020-2021 وبالتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة (30 *30).

وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الفئات التي سيتم التنافس عليها وهي صيد أسماك الكنعد (كينيغ فيش) والسكل (كوبيا) والزريدي (غولدن ترافيلي) والضلع (كوين) والجد (الباراكودا) وسيتم احتساب النتائج حسب أكبر معدل وزن لكل مشارك.

وحددت اللجنة المنظمة يوم الخميس لإغلاق باب التسجيل وانعقاد الاجتماع التنويري قبل البداية يوم الجمعة.

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