تحدي دبي للياقة يقدم تدريبات افتراضية في المنازل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اكتسبت التمارين الرياضية عبر الإنترنت رواجاً مع تزايد الفترات التي يقضيها الأفراد في المنازل، وكان لها دور أساسي في الحفاظ على اللياقة والتواصل مع الآخرين في آن معاً. وانطلاقاً من أهمية توفير شبكة دعم افتراضية تشجّع كل سكان دبي على مواصلة ممارسة الرياضة أينما كانوا، تركّز دورة هذا العام من تحدي دبي للياقة على التمارين المنزلية من خلال مركز المحتوى الافتراضي «دليلك للتحدي» برعاية «فيتبيت»، رائدة اللياقة على مستوى العالم. ويشكّل الدليل محطة شاملة يمكن الوصول إليها مجاناً وفي أيّ وقت على الموقع الإلكتروني للتحدي ويتضمن محتوى غنياً ومتنوعاً يتيح لسكان وزوار المدينة الاستفادة منه.

برامج متنوعة

توفّر المعلومات الموثوقة والمحتوى الملهم الذي يقدمه المركز الافتراضي مزيداً من المرونة والملاءمة، ويمكن للأفراد بكل الأعمار والقدرات الاطلاع عليه ليتمكّنوا من الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال التحدي وتطبيق برامج اللياقة التي تناسبهم. والجديد في مركز المحتوى لعام 2020 حصص يومية مباشرة من «ستديو تي في» تشمل الكثير من أنواع التدريبات، إضافة إلى مقاطع فيديو للتمارين الرياضية عبر الإنترنت من إعداد «فايند فيت بيبول» حصرياً لتحدي دبي للياقة (وتشمل اليوغا والتمارين عالية الشدة والبيلاتس) ومقطعي فيديو مدتهما 90 دقيقة من إكسبو 2020 (ويشملان التمارين عالية الشدة واليوغا). كذلك، صممت برامج تمارين وتحديات مختلفة من فيتبيت وبوما.

وللأطفال أيضاً حصة كبيرة من البرنامج من خلال محتوى التمارين الرياضية المخصص لهم من إعداد «بي جاي ماسكس»، و«موشنجيت»، وآي إم جي عالم من المغامرات، فقد بات بإمكانهم الاستمتاع بممارسة تمارين بسيطة بمفردهم في المنزل وكذلك إشراك والديهم معهم لإضفاء طابع عائلي ومسلٍ إلى التمارين.

تطبيقات عالمية

بإمكان المشاركين في «تحدي دبي للياقة» الوصول مجاناً ولمدة 30 يوماً إلى تطبيقات اللياقة العالمية الرائدة والتي توفر للمستخدمين محتوى لياقة وتمارين مجانية متنوعة من إعداد أبرز المدرّبين حول العالم تساعدهم على ممارسة الرياضة في أيّ مكان. وتتضمن هذه التطبيقات مقاطع فيديو لبرامج تمارين وإمكانية عدّ الخطوات وتحديد مسارات على الخرائط لممارسة رياضة الجري، وكذلك التمارين التي تعتمد على وزن الجسم واليوغا والتأمل، والتمارين المنزلية لتقوية الجزء الأوسط من الجسم.

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