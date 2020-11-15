إسماعيل القرقاوي.. عميد رؤساء الاتحادات الرياضية

المصدر: دبي - ياسر قاسم

كرر عميد رؤساء الاتحادات الرياضية الإماراتية، اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة سيناريو عام 2016، بفوزه بالتزكية برئاسة اتحاد كرة السلة بعد استيفاء الفترة المقررة للمرشحين التي انتهت أول من أمس، وبات رئيساً لاتحاد السلة للدورة الجديدة 2020 - 2024 مستمراً في المنصب الذي تولاه للمرة الأولى عام 2000.

ويعتبر القرقاوي الرئيس الخامس لاتحاد السلة الذي تأسس عام 1976 . وجاء ترشيح القرقاوي لمنصب رئاسة الاتحاد هذه المرة مختلفاً في ظل نظام أساسي جديد صوتت عليه الجمعية العمومية في جمعية غير عادية، وأهم المتغيرات في النظام الأساسي الجديد، طريقة الانتخاب بنظام القائمة الواحدة، وجاء ترشيح القرقاوي من نادي شباب الأهلي.

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