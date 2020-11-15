«الإمارات للسيارات» تنظم «كلنا معاً لشكر خط دفاعنا الأول»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلقت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية مبادرة «كلنا معاً لشكر خط دفاعنا الأول» تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الــ 49، حيث ستقام في الثاني من ديسمبر المقبل جولة الدراجة النارية لمدة 24 ساعة على مسافة 1100 كلم، حيث سيصل الدراج لطفي الحمروني إلى 49 مستشفى في كل إمارات الدولة لتقديم شهادة شكر عرفاناً بالجميل لكوادر خط الدفاع الأول على كل الجهود المبذولة طيلة هذه الفترة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ودعماً من محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية لمثل هذه المبادرات تم رفع الستار عن الدراجة النارية المخصصة لهذه الفعالية، والتي سيقودها منفذ هذه المبادرة عضو منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

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