«الفجيرة» بطل الفرق بسباق ترايثلون حتا

المصدر: حتا – البيان الرياضي

حقق فريق الترايثلون بنادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول في سباق ترايثلون حتا الذي أقيم أول من أمس بمشاركة 304 متسابقين.

وفي أبرز نتائج فريق الفجيرة فوز محسن آل علي بالمركز الأول على مستوى المواطنين في «السبرنت» في الفئة العمرية (29 - 39)، فيما حل اشرف خديوي ثانيا في السباق، وأولًا بفئته العمرية (19 - 29).

وجاء سيف معضد السماحي في المركز الأول بفئته العمرية في السبرنت ونال اللاعبان الموهوبان علي الكندي وحمد الكندي المركزين الثاني والثالث بالترتيب في السوبر سبرنت.

وبارك العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية للاعبي الفريق النتائج الطيبة والتي عكست إصرار اللاعبين على استعادة مستوياتهم الفنية والبدنية بالرغم من توقف ممارسة النشاط في وقت سابق بسبب جائحة كورونا ومثنياً على عزيمة اللاعبين على مواصلة التميز داعياً إياهم إلى المزيد من التدريب لتحقيق مزيد من الألقاب والميداليات مستقبلاً.

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