دعوة منتخب الجودو إلى معسكر في تل أبيب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

وجّه الاتحاد الإسرائيلي للجودو، الدعوة إلى منتخبنا الوطني لإقامة معسكر مشترك في تل أبيب خلال الفترة من 10 إلى 24 ديسمبر المقبل، دعماً للعلاقات بين الاتحادين، في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الدولي للعبة تأجيل بطولاته في العام الحالي «7 بطولات» إلى يناير 2021 على الرغم من البداية الناجحة لنشاطه عبر بطولة المجر غراند سلام التي أقيمت نهاية أكتوبر الماضي وتوج المنتخب الروسي بلقبها. وجاء قرار الاتحاد الدولي على خلفية تزايد عدد المصابين عالمياً بفيروس «كورونا»، في خطوة احترازية، وتمنى محمد بن ثعلوب رئيس اتحاد المصارعة والجودو عودة النشاط الدولي تدريجياً بشكل آمن، مؤكداً دعم قرار تأجيل البطولات للسيطرة على الوباء وضمان سلامة عائلة الجودو في العالم.

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